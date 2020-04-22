Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlaması etkisiyle sokaklar doldu taştı - Son Dakika

Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlaması etkisiyle sokaklar doldu taştı

Semt pazarı önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu

ESKİŞEHİR - Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisiyle şehir merkezi alışveriş yapmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19)'a karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 4 gün boyunca tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 23 Nisan tarihinde başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşan Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ile de Eskişehir'de pek çok vatandaş alışverişlerini gerçekleştirmek için şehir merkezine akın etti. Banka ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlenirken kurulan semt pazarında da benzer manzaralar görüldü. Pek çok vatandaşın sosyal mesafeyi ve uyarıları yok sayarak meydana gelen kalabalık adeta görenleri hayrete düşürdü.