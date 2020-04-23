Ramazan ayına doğru - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, gelişiyle gönülleri aydınlatan rahmet ve bereket iklimi ramazan ayının huzur, feyiz ve bereket getirmesini dileyerek, "Hep birlikte cemaatle teravih, cuma ve vakit namazlarımızı eda edebildiğimiz, dost ve akrabalarımızı ziyaretine gidebildiğimiz bu ayın bütün insanlığın imtihanı olan bu hastalıktan kurtuluşa vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tanğlay ise Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin inmeye başladığı ramazan ayının, inananlar için güzelliklere, berekete ve yüce Allah'ın rızasına ulaşabilmede çok önemli fırsatları içinde barındırdığını belirtti.

Bu mübarek ayda, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğinin yaşatılması gerektiğini aktaran Tanğlay, şunları kaydetti:

"11 ayın sultanı ramazana ulaşabilmenin sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı her şeyden önce paylaşmanın, sevginin, beraberliğin, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmenin ön plana çıktığı çok özel bir aydır. Ramazan ayının ülkemize ve Bitlisimize bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Güzel ahlakın en üst mertebede uygulayıcısı ve tamamlayıcısı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) bereketini ve güzelliğini müjdelediği bu mübarek ayda, kardeşliğin ve hoşgörünün en üst seviyede yaşanacağına inancım sonsuzdur. Başta Bitlisli hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyorum."

Rektör Yardım da birlik ve beraberliğin asıl manasını bulduğu kutsal ve bereketli bir zaman dilimi olan mübarek ramazan ayını idrak etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bu ay vesilesiyle yapılacak tüm ibadetlerin makbul olmasını diliyorum. İslam ümmetinin, aziz milletimizin, saygıdeğer Bitlislilerin ve BEÜ ailesinin ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin tüm Müslümanların ve insanlığın başına bela olan musibetlerden bir an önce kurtulmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.