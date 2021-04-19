Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı - Son Dakika

Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı

19.04.2021 13:19

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde birçok kısıtlamayla ramazan ayına giren Ürdünlüler, salgının neden olduğu olumsuz atmosferden kurtulmak ve bir nebze de olsa mübarek ayın ruhunu hissetmek için ramazan süslerine ve kandillere bu yıl daha çok rağbet ediyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde birçok kısıtlamayla ramazan ayına giren Ürdünlüler, salgının neden olduğu olumsuz atmosferden kurtulmak ve bir nebze de olsa mübarek ayın ruhunu hissetmek için ramazan süslerine ve kandillere bu yıl daha çok rağbet ediyor.

Birçok Arap ülkesinde salgın tedbirlerine uyularak, vakit, cuma ve teravih namazlarının camilerde kılınabileceği açıklanırken, Ürdün bu süreçte yasak ve kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu.

Salgın nedeniyle camilerde sabah, akşam, yatsı, teravih ve cuma namazlarının kılınmasının yasaklandığı ülkede ramazan ayı önceki senelere nazaran daha hareketsiz ve sessiz karşılanıyor.

Ürdünlüler de hayatın birçok alanını etkileyen salgının neden olduğu olumsuz havadan kurtulmak ve ramazan ayının ruhunu çocuklarına da hissettirmek için bu aya mahsus süslemelere bu yıl daha fazla ilgi gösteriyor.

"İnsanlar ramazan ayında sıkıntıları bir kenara bırakıp, mutlu hissetmek istiyor"

İrbid ilinde ramazan ayına özel süs ve aydınlatma ürünleri satan Ali Bin Hani, AA muhabirine salgının neden olduğu olumsuz atmosfere rağmen ramazan süslerine talebin bu yıl azalmak yerine arttığını söyledi.

Bin Hani, süslemelerin fiyatlarının her vatandaşın ekonomik durumuna uygun olduğuna dikkati çekerek, "Oldukça talep var. Vatandaş salgın nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ramazan ayında bir kenara atarak kendini iyi hissetmek için bu süslere rağbet ediyor." dedi.

Ramazan alışverişine çıkan Halud Ummu Muhammed de önceki yıllarda ramazan ayı gelince camiye teravihe gidildiğini, iftar davetleri düzenlendiğini ve ramazana özel çadırlar kurularak çeşitli etkinlikler yapıldığını hatırlattı.

Bu yıl, ramazan ayının bir geleneği olan toplu iftarların, etkinliklerin olmadığını, camilerde teravihlerin kılınamadığını bu nedenle ramazan ayını daha fazla hissetmek için ramazan süsleri almak istediğini belirten Ummu Muhammed şöyle devam etti:

"Bu mübarek ayda sevincimizi ifade edebileceğimiz başka bir seçenek kalmadı. Evlerimizi süslüyoruz. Salgın nedeniyle kısıtlama ve kapanma her şeyi etkiliyor. Ramazan ayı son bulmadan bu salgından kurtulmak ve hayatımızın normale dönmesi için Allah'a dua ediyoruz. Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı."

Süs eşyalarının satıldığı bir dükkanda çalışan Suheyb Muhammed de koronavirüs nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşayan vatandaşın, moralini düzeltmek ve ramazan ayını hissetmek için ramazan süslerine ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Sevinçlerini süslerle ifade ediyorlar

Yermuk Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Psikolog Muhammed Savaliha, insanların ramazan ayının gelişinden duydukları sevinci, kandiller yakmak gibi gözle görülür bir pratikle ifade ettiğini söyledi.

"Geçen yıl ve bu yılki ramazanlarda kısmi ve tam sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. İnsanların sevinçlerini ifade edebilecekleri bir ramazan süsleri kaldı." diyen Savaliha, bunun yılbaşı süslemelerini taklit anlamına gelmediğini, insanı rahatlatan ve evi süslemeyi amaçlayan bir uygulama olduğunu kaydetti.

Mute Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Hüseyin Muhadin de salgından ve etkilerinden henüz kurtulamayan, yüz yüze iletişim kuramayan insanların, bazı semboller ve çağrışımlar bulma yoluna gittiğini aktardı.

Ürdün hükümeti ilk Kovid-19 vakasının çıktığı 10 Mart 2020'den bu yana cuma günleri sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Haftanın diğer günlerinde ise kısmi bir yasak söz konusu.

Hayatın her alanını etkileyen bu salgın nedeniyle ülkede 8 bin 178 kişi hayatını kaybetti, 683 bin 466 kişi enfekte oldu, 631 bin 944 kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı
Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı
Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı
Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı

Ramazan, Ürdün, Hani, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cengiz'in, Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum         
14:21
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı         
14:05
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın         
13:35
Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı         
13:20
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek         
12:07
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi         
11:54
Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti         
11:05
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü         
22:50
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 14:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei