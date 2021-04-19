Ramazan ayına Kovid-19 kısıtlamalarıyla giren Ürdünlüler, mübarek ayı kandil ve süslerle karşıladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde birçok kısıtlamayla ramazan ayına giren Ürdünlüler, salgının neden olduğu olumsuz atmosferden kurtulmak ve bir nebze de olsa mübarek ayın ruhunu hissetmek için ramazan süslerine ve kandillere bu yıl daha çok rağbet ediyor.

Birçok Arap ülkesinde salgın tedbirlerine uyularak, vakit, cuma ve teravih namazlarının camilerde kılınabileceği açıklanırken, Ürdün bu süreçte yasak ve kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu.

Salgın nedeniyle camilerde sabah, akşam, yatsı, teravih ve cuma namazlarının kılınmasının yasaklandığı ülkede ramazan ayı önceki senelere nazaran daha hareketsiz ve sessiz karşılanıyor.

Ürdünlüler de hayatın birçok alanını etkileyen salgının neden olduğu olumsuz havadan kurtulmak ve ramazan ayının ruhunu çocuklarına da hissettirmek için bu aya mahsus süslemelere bu yıl daha fazla ilgi gösteriyor.

"İnsanlar ramazan ayında sıkıntıları bir kenara bırakıp, mutlu hissetmek istiyor"

İrbid ilinde ramazan ayına özel süs ve aydınlatma ürünleri satan Ali Bin Hani, AA muhabirine salgının neden olduğu olumsuz atmosfere rağmen ramazan süslerine talebin bu yıl azalmak yerine arttığını söyledi.

Bin Hani, süslemelerin fiyatlarının her vatandaşın ekonomik durumuna uygun olduğuna dikkati çekerek, "Oldukça talep var. Vatandaş salgın nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ramazan ayında bir kenara atarak kendini iyi hissetmek için bu süslere rağbet ediyor." dedi.

Ramazan alışverişine çıkan Halud Ummu Muhammed de önceki yıllarda ramazan ayı gelince camiye teravihe gidildiğini, iftar davetleri düzenlendiğini ve ramazana özel çadırlar kurularak çeşitli etkinlikler yapıldığını hatırlattı.

Bu yıl, ramazan ayının bir geleneği olan toplu iftarların, etkinliklerin olmadığını, camilerde teravihlerin kılınamadığını bu nedenle ramazan ayını daha fazla hissetmek için ramazan süsleri almak istediğini belirten Ummu Muhammed şöyle devam etti:

"Bu mübarek ayda sevincimizi ifade edebileceğimiz başka bir seçenek kalmadı. Evlerimizi süslüyoruz. Salgın nedeniyle kısıtlama ve kapanma her şeyi etkiliyor. Ramazan ayı son bulmadan bu salgından kurtulmak ve hayatımızın normale dönmesi için Allah'a dua ediyoruz. Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı."

Süs eşyalarının satıldığı bir dükkanda çalışan Suheyb Muhammed de koronavirüs nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşayan vatandaşın, moralini düzeltmek ve ramazan ayını hissetmek için ramazan süslerine ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Sevinçlerini süslerle ifade ediyorlar

Yermuk Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Psikolog Muhammed Savaliha, insanların ramazan ayının gelişinden duydukları sevinci, kandiller yakmak gibi gözle görülür bir pratikle ifade ettiğini söyledi.

"Geçen yıl ve bu yılki ramazanlarda kısmi ve tam sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. İnsanların sevinçlerini ifade edebilecekleri bir ramazan süsleri kaldı." diyen Savaliha, bunun yılbaşı süslemelerini taklit anlamına gelmediğini, insanı rahatlatan ve evi süslemeyi amaçlayan bir uygulama olduğunu kaydetti.

Mute Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Hüseyin Muhadin de salgından ve etkilerinden henüz kurtulamayan, yüz yüze iletişim kuramayan insanların, bazı semboller ve çağrışımlar bulma yoluna gittiğini aktardı.

Ürdün hükümeti ilk Kovid-19 vakasının çıktığı 10 Mart 2020'den bu yana cuma günleri sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Haftanın diğer günlerinde ise kısmi bir yasak söz konusu.

Hayatın her alanını etkileyen bu salgın nedeniyle ülkede 8 bin 178 kişi hayatını kaybetti, 683 bin 466 kişi enfekte oldu, 631 bin 944 kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.