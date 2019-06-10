Ramazan ayında 429 İzmitli aileye yardım eli uzandı
7 saat önce
İzmit Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında Ramazan Ayı boyunca 429 aileye gıda, 992 çocuğa da giyim yardımı yapıldı.
İzmit Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
tarafından başlatılan proje kapsamında Ramazan Ayı boyunca 429 aileye gıda, 992 çocuğa da giyim yardımı yapıldı.
İzmit Belediyesi "Dost Eller Projesi" ile yüzlerce aileyi sevindirdi. Sponsor desteği ile hayata geçirilen "Dost Eler Projesi" ile Ramazan ayı boyunca 429 aileye gıda, 992 çocuğa da giyim yardımı yapıldığı açıklandı. İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, mahalle muhtarlarının bildirdiği 320 aileye Ramazan erzakı, 109 aileye de market hediye çeki verildi. Toplumsal dayanışmayı arttırmayı amaçlayan "Dost Eller Projesi" aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine sponsorlar tarafından hazırlanmış temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin adreslere bizzat ulaştırıldığı kaydedildi. - KOCAELİ
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