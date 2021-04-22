Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün - Son Dakika

Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün

22.04.2021 13:23

Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün Ramazan ayında uzun saatler oruç tutulması nedeniyle ağız, diş ve dil temizliği daha da önem kazanıyor.

Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün

İSTANBUL - Ramazan ayında uzun saatler oruç tutulması nedeniyle ağız, diş ve dil temizliği daha da önem kazanıyor. Bu süreçte en sık gelen şikayetlerin başında ağız kokusu problemi olduğunu ifade eden Diş Hekimi Begüm Gül, "İftar ve sahurdan sonra mutlaka dişleri fırçalamak, diş ipi ve antiseptik gargaralar kullanmak hem ağız mukozasını ıslak tutar hem de ağız kokusunu büyük oranda engeller" dedi.

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına dikkat etmenin önemine değinen Doğuş Üniversitesi MYÖ Ağız ve Diş Sağlığı Programı Öğretim Üyesi Dr. Begüm Gül, bu dönmede iftarda tatlı tüketimine bağlı olarak dişte çürük oluşumunda artış meydana gelebileceğini ifade etti. Diş, dil ve ağız temizliğinin doğru bir şeklide yapılmadığında ağızda bakteri oluşumunun artmasına ve bunun da ağız konusuna neden olacağını belirten Gül, "Bütün gün aç kalmak ağız kuruluğu ve buna bağlı olarak ağız kokusuna sebep olacaktır. Bu dönemde ağız sağlığı dikkat ve önem istiyor. Bu amaçla yapılması gerekenler rutin hayatta yapılanlardan çok da farklı değil" dedi.

Ramazan ayında ağız ve diş sağlını koruyarak ağız kokusunun önlenmesinin mümkün olduğunu belirten Gül, yapılması gerekenleri şu şeklide sıraladı: "İftar ve sahurdan sonra mutlaka dişleri fırçalamak ve diş ipi kullanmak gerekiyor. Bunlara ek olarak antiseptik gargaraların kullanılması hem ağız mukozasını ıslak tutar hem de ağız kokusunu büyük oranda engeller. Öte yandan özellikle sahurda tüketilecek gıdaların asitli, baharatlı olmamasına dikkat etmek gerekli. Buna ek olarak sahurda ve iftarda sarımsak, soğan gibi koku yapacak olan gıdalardan uzak durmak ağız sağlığı açısından Ramazan ayını daha temiz daha sağlıklı geçirmemizi sağlayacaktır."

"Süt ürünlerinin ağız kokusunu engellemede etkisi büyük"

Gün içinde rahatsızlık boyutuna ulaşan ağız kokusunun sahur ve iftarda tüketilen besilerle önlemenin mümkün olduğunu ifade eden Gül, "Ağırlıklı olarak ağız mukozasının etkisini arttıracak besinlerin tüketilmesi önemli. Sahurda tüketilecek olan peynir, yoğurt gibi süt ürünleri öte yandan bol miktarda su bu sorunu giderilmesine yardımcı olacaktır. Su dışında tüketilen çay, kahve gibi içecekler hiçbir zaman suyun yerini tutmaz. O nedenle sahurda yeterli miktarda su tüketmek bizim için çok önemli. Bunun dışında taze meyve ve sebzeler tüketmek, mümkün olduğunca karbonhidratlı gıdalardan uzak durmak çok önemli. Çünkü sahurda tükettiğimiz yiyecekler gün boyunca midemizde kalıyor ve bu yiyecekler ağız kokusunu artıracak gıdalarsa gün içinde bireyi rahatsız edecektir" diye konuştu.

"Macunsuz diş fırçalanabilir"

Gün içinde macun kullanmadan ağız ve diş temizliğinin yapılabileceğine de dikkat çeken Gül, "Gün içinde yiyecek tüketilmediği için bakteri plağı sadece tükürükte mevcut. Bu nedenle gün içinde macunsuz fırçalama yapılabilir. Bunun dışında ağız mukozasını ıslak tutabilmek için sadece su ile ağız çalkalanabilir. Suyu yutmadan ağzın çalkalanması ağız mukozasını ıslak tutmayı sağlayarak bir nebze de olsa ağız kokusundan uzaklaşmayı sağlayabilir. Ancak bu noktada unutulmaması gereken bir nokta var. Önemli olan aslında kokunun sebebini bulmaktır. Yani koku yalnızca 'açlık kaynaklı mı, ya da mide hastalığı kaynaklı mı' bunu bilmek gerekiyor. Öte yandan sahurdan sonra yapılacak olan ağız ve diş temizliği çok önemli. Eğer ağız temizliğini doğru bir şeklide yapmazsak, ağzımızda kalan herhangi bir besin artığı ya da çürüğün içerisine dolmuş olan bir yemek artığı da koku yapabilir. Bu nedenle sahurdan sonra yapılacak temizlik gün içinde oluşacak ağız kokusu problemini önlemde etkilidir "şeklinde konuştu.

Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün
Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün
Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün
Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün

Doğuş Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Diş Hekimi, Ramazan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek mümkün - Son Dakika


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