Ramazan ayında bilinçli beslenme önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan ayında bilinçli beslenme önemli

31.03.2022 10:22
Ramazan ayında bilinçli beslenme önemli

İSTANBUL (İHA) - Ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan bilinçsiz beslenme alışkanlıkları, farklı şikayetlere davetiye çıkarabiliyor.

İSTANBUL (İHA) - Ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan bilinçsiz beslenme alışkanlıkları, farklı şikayetlere davetiye çıkarabiliyor. Sahur yapılmadan oruç tutulması, iftar vakti tüketimin çok çeşitli ve ardı ardına olması, çay, kahve ve farklı içeceklerin su yerine konulması bilinçsiz beslenmenin sebepleri.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Ramazan ayında ortaya çıkan bilinçsiz beslenme davranışları, bağışıklık sistemi tahribatına ve hastalıklara davetiye çıkarır nitelikte. Bu sebeple Ramazan ayında vücudun sıvı dengesini korumak geliyor. Sıvı tüketiminde en doğru kaynak sudur, bunun yerine konulan diğer tüm içecekler alınması gereken sıvı miktarının yerini tutamaz. Vücudun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının karşılanamaması durumunda dehidrasyon meydana gelir. Vücutta sürekli olarak sıvı kaybı meydana geldiğinde dehidrasyonun derecesi artacak ve başta böbrek hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden olacaktır" dedi.

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise "Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek son derece önemlidir. Sahuru atlamak veya geçiştirmek, iftarda normalden daha zengin ve kalori değeri yüksek besinlerin bulunduğu bir sofrada uzun süre kalmak yapılmaması gerekenlerin başında geliyor. Bütün besin gruplarından yeterli ve dengeli bir öğün tüketmek yerine aşırı şeker, pirinç, makarna gibi basit karbonhidrat içeren besinlerin öğünün büyük bir bölümünü oluşturması ve fazla miktarda tüketilmesinin yanında sıvı tüketimine özen gösterilmemesi de birçok problemi beraberinde getirebilir. Bu dönemde bol miktarda antioksidan içeren A, E ve C vitaminlerinden zengin besinleri mevsimlerine uygun olarak tüketmek bizim için faydalı olacaktır. Farklı besin gruplarına yer verdiğimiz öğünlerimiz vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Öğünlerimizde sebze ve meyvelere mutlaka yer vermeliyiz. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri bu şekilde alabiliriz" dedi.

Aydın, günlük sağlıklı beslenme rutininin Ramazan ayında da geçerli olabileceğinin altını çizerek, "Ramazan ayı beslenme alışkanlıklarının belirgin bir şekilde değiştiği dönemlerden biridir. Bireylerin yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre günlük almaları gereken enerji, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral oranlarında herhangi bir değişiklik olmaz. Bu süre zarfında sağlığın korunması açısından yeterli ve dengeli beslenmeye devam edilmesi gerekir" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazır Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazır Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenmenin ipuçları Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenmenin ipuçları

Türk Böbrek Vakfı, Timur Erk, Ramazan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ramazan ayında bilinçli beslenme önemli - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'sın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
10:03 Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Tuğrul, Canan'ın tavsiyesini dinler
10:02 Uzmanlar çöl tozuna karşı uyardı! Çeşitli bakteri ve mantarlar taşıyor olabilir
09:57 2 aydır aranıyordu! Hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç teslim oldu
09:55 İYİ Parti'deki değişikliklerin sebebi Koray Aydın'ın 2 fotoğrafı mı?
09:54 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey'in sıradaki hedefi, İnegöl
09:49 Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:35:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan ayında bilinçli beslenme önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement