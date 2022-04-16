Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı - Son Dakika
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Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı

16.04.2022 10:28
Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı

Eskişehir'de Ramazan ayı dolayısıyla her camide görülen görülen dilenciler, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya devam ediyor.

Eskişehir'de Ramazan ayı dolayısıyla her camide görülen görülen dilenciler, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya devam ediyor.

Eskişehir'de hemen her caminin önünde namaz çıkışında görülen dilenciler ibadetlerini yapmaya gelen vatandaşların duygularını etkilemeye çalışıyor. Bazı büyük camilerde sayıları da artan dilenciler Ramazan ayını fırsat bilerek, para topluyor. Namaz çıkışlarında özellikle çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlar, kimi zaman zorlarcasına vatandaşlardan para istiyor. Dini ve vicdani duyguları sömürürcesine cemaatten aldıkları parayı kaşla göz arasında ceplerine koyan dilencilerin, içinde madeni para olan poşetlerle dilenmeye devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı
Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı
Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı

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Eskişehir, Ramazan, Namaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı - Son Dakika


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