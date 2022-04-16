Ramazan ayında cami çıkışlarında dilenciler arttı - Son Dakika

Eskişehir'de Ramazan ayı dolayısıyla her camide görülen görülen dilenciler, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya devam ediyor.

Eskişehir'de hemen her caminin önünde namaz çıkışında görülen dilenciler ibadetlerini yapmaya gelen vatandaşların duygularını etkilemeye çalışıyor. Bazı büyük camilerde sayıları da artan dilenciler Ramazan ayını fırsat bilerek, para topluyor. Namaz çıkışlarında özellikle çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlar, kimi zaman zorlarcasına vatandaşlardan para istiyor. Dini ve vicdani duyguları sömürürcesine cemaatten aldıkları parayı kaşla göz arasında ceplerine koyan dilencilerin, içinde madeni para olan poşetlerle dilenmeye devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR