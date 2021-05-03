Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 4 bin 250 vatandaşa yardım edildi - Son Dakika

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 4 bin 250 vatandaşa yardım edildi

Eskişehir Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde İl Müftülüğü ve Odunpazarı Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.

Eskişehir Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde İl Müftülüğü ve Odunpazarı Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. İl Müftüsü Bekir Gerek'i makamında kabul eden Vali Erol Ayyıldız, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Müftülüğü ve Odunpazarı Kaymakamlığının katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığı ile 4 bin 250 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. - ESKİŞEHİR

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