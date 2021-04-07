Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat - Son Dakika

Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat

07.04.2021 13:50

Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat Fıstık yerine öğütülmüş bezelye, şeker ile hazırlanan şerbet yerine ise glikoz şurubu kullanılabilir Merdiven altına üretimi yapılan tatlılar, insan sağlığını etkilediği gibi, damak zevkini de bozabilir Gıda mühendisi Murat Durak: "Glikoz ve fıstık...

Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat

Fıstık yerine öğütülmüş bezelye, şeker ile hazırlanan şerbet yerine ise glikoz şurubu kullanılabilir

Merdiven altına üretimi yapılan tatlılar, insan sağlığını etkilediği gibi, damak zevkini de bozabilir

Gıda mühendisi Murat Durak: "Glikoz ve fıstık yerine kullanılan bezelyeye dikkat edilmeli"

ORDU - Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tatlı imalathanelerinde çalışmalar hızlanırken, kalitesiz tatlıların insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği ifade ediliyor. Özellikle fıstıklı tatlılarda, maliyeti düşürmek adına kullanılan öğütülmüş bezelyeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Tüm İslam camiasında olduğu gibi, Türkiye'de ve Ordu'da da Ramazan ayı öncesinde tatlı imalathanelerinde hazırlıklar hızlandı. Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden olan baklavalar, özellikle bu aylarda kalitesiz ve sağlıksız olarak üretilebiliyor. Maliyeti düşürmek adına kalitesiz ürünlerden üretilen baklavalar, midede yanma gibi sorunlara yol açarken, tatlandırmada kullanılan glikoz ise insanların boğazında yanma hissiyatı bırakabiliyor.

Kaliteli tatlıların fiyatı 60 liradan başlıyor

Merdiven altı üretilen baklavaların kilogramı 30 liradan satılabilirken, kaliteli bir baklavanın kilosu ise çeşidine göre 60-90 lira arasında satılıyor. İmalatçılar, özellikle glikoz olan şerbetli tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirterek, maliyeti düşürmek adına da fıstık yerine öğütülmüş bezelye dahi kullanılabildiğini belirtiyor.

"Bir kilo kalitesiz yerine yarım kilo kaliteli tatlı alsınlar"

Ordu'da tatlı, yaklaşık 30 yıldır pasta ve unlu mamuller üreten aile şirketi bir firmanın sahiplerinden olan Şaban Ali Çamkerten, Ramazan ayı öncesi tatlı çeşitlerinde artış yaptıklarını söyledi. Tatlı çeşitlerine Ramazan ayı içerisinde yoğun talep olduğunu söyleyen ve insanların özellikle merdiven altı üretilen tatlılardan uzak durması gerektiğini kaydeden Çamkerten, "Doğal ürünler kullanıyoruz. Her şeyin bir bedeli var, bedel karşılığında hesaplamaları yapıp, insanların da alabileceği kapasitede üretim yapmaya çalışıyoruz. İnsanların kaliteli malzemeden vazgeçmemelerini öneriyorum, bir kilo tatlı alacaklarına yarım kilo alsınlar ama kaliteli ürün yesinler" dedi.

"Glikoz ve kalitesiz yağ insan sağlığını etkiliyor"

Gıda Mühendisi Murat Durak, bazı üretim tesislerinde maliyetten kaçınmak adına kalitesiz yağ kullanımı, şeker yerine glikoz şurupları kullanımının, insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan şerbetli tatlılarda kalitesiz ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Durak, "Glikoz ve kalitesiz yağ insan sağlığı açısından zararlı. Şuan insanlar zararlarının farkına varamayabilir ama kalp ve damar rahatsızlıkları olarak ilerleyen süreçte insanlara zararı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Fıstık yerine öğütülmüş bezelye kullanılabilir"

"Glikoz kullanılan baklavalarda insanlar alışkın oldukları tadın dışına çıkacaklardır, boğazda yanma hissi olacaktır" diyen gıda mühendisi Murat Durak, "Örneğin fıstık yerine kullanılan benzer ürünler var, onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Daha önceden rastladığımız, fıstık yerine öğütülmüş bezelye kullananları gördüm ve şahit oldum, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat
Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat
Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat
Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat
Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat
Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat
Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat

Ramazan, Glikoz, İslam, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat - Son Dakika Ekonomi


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