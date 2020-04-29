Ramazan ayında kalp hastalığı olanlar dikkat - Son Dakika

Ramazan ayında kalp hastalığı olanlar dikkat
6 saat önce
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kalp rahatsızlığı olan hastaların en çok merak ettiği ve sorduğu soruların başında gelen "Oruç tutabilir miyim?" sorusunun cevabını Özel MMT Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Serdar Keçeoğlu yanıtladı.
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kalp rahatsızlığı olan hastaların en çok merak ettiği ve sorduğu soruların başında gelen "Oruç tutabilir miyim?" sorusunun cevabını Özel MMT Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Serdar Keçeoğlu yanıtladı.
Kardiyovasküler hastaların oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde genellemelerin doğru olmadığını dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Keçeoğlu, "Ramazan ayında kalp damar hastalarının "Oruç tutup tutamayacağına dair sorulara" çok yoğun bir şekilde maruz kalınmaktadır. Çünkü Kardiyovasküler hastalık tanımında regüle hipertansiyondan en ileri kalp yetersizliğine kadar geniş bir dağılım söz konusudur. Dolayısıyla kalp hastalarını bireysel olarak değerlendirerek karar vermek gerekir. Ancak bu noktada Ramazan döneminde oruç tutmanın Kardiyovasküler etkilerini ortaya koyan yeteri kadar çalışma olmaması net sınırlar çizmemizi zorlaştırmaktadır. Bu konudaki sınırlı bilimsel verilerle hareket ettiğimizde de "tüm kalp hastaları oruç tutamaz" diye bir genelleme yapmak doğru olmamaktadır. Hastalığın tipi ve şiddetine göre göre karar verilmesi gereklidir. Ayrıca, oruç tutulan iklim, sahur ile iftar arasındaki süre, iftarda ve sahurda yenilen gıdaların türü ve ne kadar yendiği ile ilaçların içilme düzeninde bozulma olup olmadığı da hastanın oruç tutup tutmaması kararını verirken göz önüne alınmalıdır" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:40 Kaynak: İHA
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