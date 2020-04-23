Ramazan ayında Küçükçekmece dopdolu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ramazan ayında Küçükçekmece dopdolu - Son Dakika

Ramazan ayında Küçükçekmece dopdolu

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, Karagöz-Hacivat'tan, İslam Sanat Tarihi'ne, Emine Beder'den, Ayşe Sucu sohbetlerine dolu dolu bir Ramazan programı hazırladı.

Ramazan ayında Küçükçekmece dopdolu, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, Karagöz-Hacivat'tan, İslam Sanat Tarihi'ne, Emine Beder'den, Ayşe Sucu sohbetlerine dolu dolu bir Ramazan programı hazırladı.


Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs gölgesinde yaşanacak olan Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Korona virüs tedbirleri sebebiyle toplu organizasyonların yapılamayacağı ilçede, Ramazan ayının geleneksel iklimine uygun pek çok yayın, youtube kanalı Küçükçekmecem TV üzerinden izleyiciyle buluşacak. İlçede kurulamayacak olan iftar sofraları yerine de vatandaşlara gıda kolisi, sıcak yemek ve iftar saatinde kumanya dağıtımı gerçekleştirilecek.


"Ramazan'ın bolluk, bereket ve hayır getirmesini temenni ediyorum"


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ramazan ayı mesajında, "Paylaşmak berekettir. Rahmetin ve dayanışmanın ayı Ramazan tüm ülkemize huzur ve sağlık getirsin. Zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünyanın başına bela olan bir virüsle ülkece, topyekün savaşıyoruz. Ancak hiçbir sebep, bizim paylaşmamıza, dayanışmamıza, kardeşlik ve birliğimize engel olamaz. Bu mübarek ayın, bu virüsten kurtulmamıza bir vesile olmasını temenni ediyorum. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Ramazan ayı boyunca 7 gün 24 saat değerli Küçükçekmecelilerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Karantina günlerine denk gelen Ramazan ayında vatandaşların daha kaliteli vakit geçirmesini hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, sergiden, söyleşiye, el sanatlarından, çocuklar için karagöz-hacivat gösterilerine online yayınları dijital platformdan izleyiciye sunacak.


Emine Beder, Ayşe Sucu, Sinem Altınay Küçükçekmecem TV'de


Ramazan ayı boyunca youtube kanalında yayınlanacak olan programlarda Yemek Uzmanı ve Yazar Emine Beder yemek tarifleriyle, Gazeteci -Yazar Ayşe Sucu Ramazan Sohbetleriyle, Beslenme Uzmanı Sinem Altınay sağlıklı beslenme konusu ile Küçükçekmecem TV'de olacak. Ayrıca, maske yapımı, evde ekmek yapımı, karantinada ev etkinlikleri, el sanatları ve boyama ve çocuklar için masal okumalarını da Küçükçekmeceliler uzman konuklardan dinleyecek. Küçükçekmece Belediyesi kültür merkezlerinin ev sahipliği yaptığı usta şairler Nazım Hikmet, Cemal Süreya'nın yaşamlarından kesitlerin yer aldığı sergilerin video yayınları da Küçükçekmecelilerin seyrine sunulacak. Videolar Ramazan ayı boyunca Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşılacak.


İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek hizmeti


Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin evlerine gıda kolisi yardımlarını ve sıcak yemek hizmetini sürdürecek. İftar saatinde, ilçede yer alan Metrobüs ve Marmaray durakları ile merkezi noktalarda vatandaşlara kumanya ikram edilecek.


65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne 444 4 360 numaralı telefondan ulaşabilir. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:58 Kaynak: İHA

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