Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Pazaryeri'nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile alınan kararlar kapsamında ilçe pazarına vatandaşlar dezenfekte edilerek 15'li gruplar halinde alındı. Ramazan ayının ilk pazarı olması sebebiyle yoğunluk yaşanan pazar alanında ekipler geniş çaplı önlemler aldı. Pazaryeri İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, Pazaryeri Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından da vatandaşlara maske dağıtılarak dezenfektan sıktılar. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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