Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı - Son Dakika
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Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı

16.04.2022 11:01

- Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı Kayseri'de Ramazan ayı ile beraber kente özgü ürünlerden pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı.

- Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı

KAYSERİ - Kayseri'de Ramazan ayı ile beraber kente özgü ürünlerden pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı. Esnaf Yasin Güzel, "Kayseri'de sucuk içi Ramazan ayında bir adettir" dedi.

Pastırma ve sucuğu ile ünlü Kayseri'de, Ramazan'da pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pastırma, sucuk ve sucuk içine olan ilgi Ramazan ayı ile birlikte arttı. Ramazan ayında işlerinin açıldığını ve gayet iyi olduğunu söyleyen esnaf Yasin Güzel, "Halkımız Ramazan ayında pastırma ve türlerini biraz daha fazla tüketmeye başlıyorlar. Bizimde buna bağlı olarak işlerimiz artıyor. Sucuk, bal satışlarımız aynı şekilde artıyor. Ramazan ayında insanlarımızın aç olduklarından dolayı her şeyi canları istiyor. O yüzden de işlerimiz iyileşiyor çok şükür. Kayseri'de sucuk içi Ramazan ayında bir adettir. Genelde tüm Türkiye'de olur ama Kayseri'de bir başka olur. Ramazanın ilk gününde kıymamızı, harcımızı alırız ve burada yaparız. Müşterilerimizde 1 ay boyunca bunları tüketmeye başlarlar. Fiyatlarda çok afaki bir artış olmadı. Ancak illaki ete gelen zamlardan dolayı bizlerde etkilendik. İllaki bizim satışlarımıza biraz daha farklılık kattı. Pastırma, sucuk ve benzeri ürünlerde ufak bir artış var diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Pastırma, sucuk ve sucuk içinin fiyatları hakkında bilgiler veren Güzel, "Sucuklarımız 100 TL'den başlıyor 195 TL'ye kadar değişiyor. Pastırmalarımızda 225 TL'den başlıyor 380 TL'ye kadar farklılık gösterebiliyor. Sucuk içlerimizin fiyatı 150-160 TL satıyoruz. Çünkü zaten kıymanın kilosu 120-130 TL bandında o yüzden fiyatlar bu şekilde. Geçen sene sucuk içini 100 TL'ye falan sattık. Herkesin Ramazanı hayırlı mübarek olsun Rabbim herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı
Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı
Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı

YORUMLAR
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Türk Lirası, Kayseri, Ramazan, Esnaf, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine olan ilgi arttı - Son Dakika


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