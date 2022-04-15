RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI - Son Dakika
Üye Girişi

RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI

15.04.2022 14:34

DİYARBAKIR'da sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek ortaya çıkarılan soğuk baklavanın patentini alan Hacıbaba Pastaneleri'nin Müdürü Mehmet Aydar, Ramazan ayında satışların arttığını belirterek, Satışlarımız 2 kat arttı.

DİYARBAKIR'da sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek ortaya çıkarılan soğuk baklavanın patentini alan Hacıbaba Pastaneleri'nin Müdürü Mehmet Aydar, Ramazan ayında satışların arttığını belirterek, Satışlarımız 2 kat arttı. Soğuk baklava burma kadayıfın tahtını sallıyor. Dünyanın 8'inci harikası olan bu tatlının mucidi olmaktan da gurur duyuyoruz. Kesinlikle taviz vermediğimiz bir konu da gıda güvenliğidir. Gıda mühendisi arkadaşlarımız yılın 365 günü vardiyalı bir şekilde gıda güvenliğini, kontrolünü ve denetimini sağlamaktadır dedi.

İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan, az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek yapılan soğuk baklavaya Ramazan ayında rağbet arttı. Soğuk baklavanın marka tescilini alan Hacı Baba Pastaneleri'nin Müdürü Mehmet Aydar, satışlarının 2 kat arttığını belirterek, soğuk baklavanın burma kadayıfın tahtını salladığını söyledi.

Kurum olarak lezzetin yanında en çok gıda güvenliğini önemsediklerini ifade eden Aydar, İmalattan müşteriye sunuluncaya dek ürünlerimiz gıda mühendislerimizin kontrolü altında bulunuyor. Normal potansiyelimizin birkaç katına ulaşmış durumdayız. Bu anlamda vatandaşlarımız bizleri tercih ediyor ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yüzyıllardır kültürümüzde olan tescilli burma kadayıfımıza alternatif olarak soğuk baklavaya müthiş bir rağbet var. Dünyanın 8'inci harikası olan bu tatlının mucidi olmaktan da gurur duyuyoruz. Kesinlikle taviz vermediğimiz bir konu da gıda güvenliğidir. Gıda mühendisi arkadaşlarımız yılın 365 günü vardiyalı bir şekilde gıda güvenliğini, kontrolünü ve denetimini sağlamaktadır. Müşterilerimizin, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir diye konuştu.

RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI
RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI
RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI

YORUMLAR
500
Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2) Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2) SELDE KAYBOLAN FARUK'UN AİLESİ, WHATSAPP'IN ABD'DEKİ MERKEZİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR SELDE KAYBOLAN FARUK'UN AİLESİ, WHATSAPP'IN ABD'DEKİ MERKEZİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Sütlü Nuriye, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
14:07 Uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı: Ali Osman Akat'ın şirketi, sermayesini üç yılda 60 kat artırmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:56:45. #1.11#
SON DAKİKA: RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement