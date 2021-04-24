Ramazan ayında susuzluğu giderecek besinleri tüketilmeli - Son Dakika

Ramazan ayında susuzluğu giderecek besinleri tüketilmeli

24.04.2021 10:50
Ramazan ayında susuzluğu giderecek besinleri tüketilmeli, System.String[]

Genellikle Ramazan aylarında karşılaşılan yetersiz su tüketiminin mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü ve daha birçok olumsuzluğa davetiye çıkardığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, "Bu olumsuzlukları yaşamamak için su tüketimine özen göstermelisiniz" dedi.

Genellikle Ramazan aylarında karşılaşılan yetersiz su tüketiminin mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü ve daha birçok olumsuzluğa davetiye çıkardığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, "Bu olumsuzlukları yaşamamak için su tüketimine özen göstermelisiniz" dedi.

Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç ramazan ayında susuzluğu giderecek besinler hakkında bilgi verdi. Kılınç, "Salatalık sağlıklı ve su deposu sebze olduğundan günlük tüketmeye çalışalım. Salatalık aynı zamanda yüksek su oranı ve düşük kalorisiyle açlık hissini bastırmada birebirdir. Marul yüzde 96 oranında su içerir. Bir fincan (72 gram) marul, 1 gram diyet posasına ek olarak çeyrek fincan (59 ml) su sağlamaktadır. Kabak yüzde 95 su oranı vardır. Ayrıca vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder. Domates likopen zengini domates su oranı yüksek olan sebzelerden biridir. Yüzde 94 oranında su içeriğine sahiptir. Çilek ağırlığının yaklaşık yüzde 91'i sudan geldiğinden, çilek tüketmek su alımınıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca çilek bol miktarda lif, hastalıklarla savaşan antioksidanlar ve c vitamini, folat ve manganez dahil vitamin ve mineraller sağlamaktadır. Karpuz 1 fincan (154 gram) karpuz, yarım fincandan (118 ml) fazla suya ve buna ek olarak diyet posasına, c vitamini, a vitamini ve magnezyuma sahiptir. Turunçgillerden portakal yüzde 95, limon yüzde 90, greyfurt yüzde 91 oranında su içererek susama hissini önleme yardımcı olurlar. Ananas yüzde 87 oranında su içeriğine sahiptir. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerin yanında, ananas bromelain enzimi bakımından da zengindir. Bromelain kanser hücreleri ile savaştığı ve yeni kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği bilinmektedir" diye konuştu.

GÜN BOYU SUSAMAMAK İÇİN SAHURDA BUNLARI TÜKETİN

Sadece iftar da değil. İftar ve sahur arasına yayarak yavaş yavaş ve yudum yudum şekilde kişinin ağırlığına bağlı olarak minimum 2 litre su tüketmesi gerektiğini belirten Havva Kılınç, "Minimum 2 litre su tüketilmeli. Bir seferde fazla miktarda içmek yerine suyu zamana yayarak tüketin. Çay ve kahve tüketimi kısıtlanmalı. Fazla kafein alımı daha fazla susamanıza sebep olacaktır. Besinlere eklenilen tuz miktarını sınırlayın. Aşırı yağlı ve baharatlı yemek tüketiminden kaçının. Pişirme yöntemi olarak kızartma yerine ızgara, fırında, soteleme, buğulama yöntemlerini tercih edin.  İftar ve sahurda yeterli miktarda sebze ve meyve tükettiğinizden emin olun. Asitli içecekler veya meyve sularını tüketmek daha fazla susuzluk çekmenize neden olabilir. Bunun yerine ramazan ayı boyunca su ve maden suyuna yönelin" dedi.


Ramazan ayında susuzluğu giderecek besinleri tüketilmeli

Ramazan, Domates, Avcılar, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ramazan ayında susuzluğu giderecek besinleri tüketilmeli - Son Dakika


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