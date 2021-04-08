Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı koronavirüs tablosunda dün son 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi. Türkiye'de dün görülen vaka ve vefat sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 6 Nisan'da 49 bin 584'le rekor kırmıştı.

GÖZLER BAKAN KOCA'NIN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Milyonların gözü Ramazan ayında çıkabilecek bir tam kapanma kararına çevrildi. Vaka ve ölüm sayılarının artması sonrası yeni tedbirlerin de gelebileceği konuşuluyor. Bakan Koca kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan tedbirleri açıklayacak.

ERDOĞAN KAPANMANIN SİNYALİNİ CANLI YAYINDA VERDİ

Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının rekor üstüne rekor kırması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.