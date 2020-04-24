Ramazan ayının ilk gecesinde, Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un yerleşim bölgesine... - Son Dakika

Ramazan ayının ilk gecesinde, Hafter milislerinin Libya 'nın başkenti Trablus 'un yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

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