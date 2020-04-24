Ramazan ayının ilk gecesinde, Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un yerleşim bölgesine... - Son Dakika

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Ramazan ayının ilk gecesinde, Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un yerleşim bölgesine...
34 dakika önce
Ramazan ayının ilk gecesinde, Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
Ramazan ayının ilk gecesinde, Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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