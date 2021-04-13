Ramazan ayının ilk günü Diyarbakır'da caddeler boş kaldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk günü caddeler boş kaldı. Paket servis yapan lokantalar dışındaki bazı işyerleri ise kepenklerini açmadığı görüldü.

Korona virüs renk kategorisinde turuncu renkte olan Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Esnafın çoğunluğunun kepenk açmadığı kentte, her gün insanların yoğunlukta kullandığı merkez Sur ilçesindeki cadde ve meydanların boş olduğu göründü.

Caddeler boş olmasından memnun olduğunu belirten Ramazan Burak isimli esnaf, vatandaşlar sokağa çıkmaması çok memnun edici bir durumdur. İnşallah Ramazan ayı boyunca hep böyle sakin geçer ve korona virüs vakalarında düşüş olmasına vesile olur" dedi. - DİYARBAKIR