Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı - Son Dakika
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Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

02.04.2022 10:14

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyesinde olduğu görüldü.

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İSTANBUL - Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyesinde olduğu görüldü. Araç yoğunluğunun az olduğu ve araç seyrinin rahat sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk günü olan Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun az olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

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İstanbul, Tragger, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı - Son Dakika


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