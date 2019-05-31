Ramazan ayının son cuma namazı için Kalendiye'den geçişler
2 saat önce
İsrail, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:48 Kaynak: AA
, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa
'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah
ile Kudüs
'ü ayıran Kalendiye sınır noktasından geçti.
Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu
Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı
Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye
İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti