Son Dakika Haberleri: Ramazan ayının son cuma namazı için Kalendiye'den geçişler
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Ramazan ayının son cuma namazı için Kalendiye'den geçişler

2 saat önce

İsrail, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi.

İsrail, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye sınır noktasından geçti.
Ramazan ayının son cuma namazı için Kalendiye'den geçişler
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:48 Kaynak: AA
Aksa, Güncel
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