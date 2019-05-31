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Ramazan ayının son Cuma namazında camiler doldu taştı

56 dakika önce

Ramazan ayının son Cuma namazında camiler doldu taştıANKARA - Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak isteyenler Ankara Hacı Bayram Camii'ne akın etti.

Ramazan ayının son Cuma namazında camiler doldu taştı
ANKARA - Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak isteyenler Ankara Hacı Bayram Camii'ne akın etti.
11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında Ankara'da Hacı Bayram Camii'ne vatandaşlar akın etti. Başkent'te sıcak havaya aldırış etmeyen cemaat camii içerisine sığamayınca Cuma namazını avluda güneşin altında kıldı. Camiye gelen her yaştan vatandaş Ramazan ayının son cuma gününün, aynı zamanda Kadir gecesine de denk gelmesinin mutluluğuyla namazlarını eda etmenin mutluluğu içerisinde camiden ayrıldı.
"Allah tekrarına erdirsin"
Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazını kılındıktan sonra tüm asker ve polisimiz için iyi dileklerde bulunan Ali Ateş, "Türkiye Cumhuriyetinin bayramı mübarek olsun. Cenabı Allah bol bereketli kazançlık versin. Cenabı Allah bütün insanımıza özellikle de asker ve polislerimize yardımcı olsun. Bugün camimiz çok kalabalık. Allah tüm Müslümanların günahlarını affetsin" dedi.
Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Sıtkı Bozkaya, "Allah tekrarını erdirsin. Allah, ibadetlerimizi, oruçlarımızı mübarek eylesin. Allah sağlıkla, afiyetle şu memleketimizde zararsız, ziyansız tüm İslam alemiyle birlikte bayram yapmayı nasip eylesin" şeklinde konuştu.
Ramazan ayının son Cuma namazında camiler doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:33 Kaynak: İHA
Ankara, Hacı Bayram Cami, Genel
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