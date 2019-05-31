Son Dakika Haberleri: Ramazan ayının son cumasında Ulucami doldu taştı
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan ayının son cumasında Ulucami doldu taştı

1 saat önce

Ramazan ayının son cuma günü Kadir Gecesi ile birleşince vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan ayının son cumasında Ulucami doldu taştı, System.String[]
Ramazan ayının son cuma günü Kadir Gecesi ile birleşince vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan'ın son cumasını Ulucami'de kılmak isteyen Bursalılar içeriye sığmayınca avluda ve çarşı içinde namazlarını kıldı.

Ramazan ayının son cuma namazında, Bursa'daki büyük camilerde yoğunluk yaşandı. Camilere sığmayan çok sayıda vatandaş, namazlarını cami avlularına hasır ve seccadelerini sererek kıldı. Ulucami'de namaz kılmak isteyen çok sayıda yerli turist ile Bursalı vatandaş daha ezanın okunmasına 1 saat varken camiyi doldurdu. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avlu ve Tarihi Hanlar ve Kapalıçarşı tarafındaki sokağa atılan kilimlerin üzerinde namazlarını kıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:23 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar (Özel) Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan ayının son cumasında Ulucami doldu taştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]