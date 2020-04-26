Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları görücüye çıktı - Son Dakika

Ramazan ayının geleneksel damak tatlarından biri olan halka, lokma ve tulumba tatlısı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tezgahlardaki yerini aldı.



Akçakale ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatlıya ilgi arttı. Ramazan ayında ilçede en çok tüketilen tatlılar arasında halka, lokma ve tulumba tatlısı yer alıyor. İftar saati yaklaştığında vatandaşlar tatlı almak için kuyruğa giriyor.



Uzun yıllardır tatlıcılık yapan Ömer Sağır, her yıl Ramazan ayında tatlı yaptığını ve tatlıya yoğun talep olduğunu dile getirdi. Ramazan ayında tatlının çok tüketildiğini ifade eden Sağır, "Ata mesleği olan tatlı işini uzun yıllardır yapıyorum. Tulumba tatlısı, lokma tatlısı ve çember tatlısı olmak üzere üç çeşit tatlı yapıp satıyoruz. Tatlılar Ramazan'da kalori açığını kapattığı için oruçlu insanlar tarafından rağbet görüyor. Tatlı satışımız her yıl Ramazan sonuna kadar devam ediyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA