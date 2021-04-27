Ramazan ayının vazgeçilmezi, asırlık lezzet Manisa kebabı - Son Dakika

Ramazan ayının vazgeçilmezi, asırlık lezzet Manisa kebabı

MANİSA - Manisa'nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve kente gelen ziyaretçilerin tadına bakmadan dönmediği Manisa kebabı, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Normal kebap boyutlarından daha küçük şekilde hazırlanan ve lezzetini Ege Bölgesinin eşsiz tereyağından alan Manisa kebabı, Ramazan'da da büyük ilgi görüyor. Manisa'nın en eski kebap restoranlarından olan 'Kebapçı Ali'nin ustası İbrahim Onaylı, Manisa kebabının tarihini ve tarifini anlattı. Ramazan ayında da Manisa kebabına ilginin yoğun olduğunu vurgulayan İbrahim Onaylı, "Manisa kebabımızın hikayesi yaklaşık 100 öncesine dayanıyor. Manisa Kebabını ilk olarak dedem İbrahim usta yapıyor, daha sonra babam ve arkasından son olarak bana miras kalıyor. Tabi bu arada dedemin kalfaları ve çırakları da mekan açarak onlar da bu lezzeti devam ettiriyorlar. Manisa'ya şehir dışından gelen vatandaşlara da ikram ediyoruz. Manisa kebabımızın en büyük özelliği eti ve tereyağı. Kıymamızı dana ve kuzu eti karışımından elde ediyoruz. İçinde katkı malzemesi yoktur. Meşe kömürü ateşinde pişirerek, bakır tabaklarda servis ediyoruz. Biz özellikle tulum tereyağı kullanıyoruz. Kömürde pişirdikten sonra kızgın olan tereyağını da kebabımızın üzerine döküyoruz. Bir porsiyonu bir kişiyi rahatlıkla doyurur. Yoğurtlu soslu olarak da servis ediyoruz. Son zamanlarda glüten hassasiyeti olan çölyak hastaları için de glütensiz kebap yapıyoruz. Isıtılmış bakır tabaklarda servis ediyoruz ki hem tereyağı donmuyor hem de görüntüsü de daha güzel oluyor" dedi.

Manisa kebabının yapılışı:

2/3 dana eti, 1/3 kuzu eti, tereyağı, sumak, tuz, 3 domates, 5 yeşil biber, 1 kuru soğan maydanoz alınır. Dana ve kuzu eti karışık olarak çift kıyılmak suretiyle kıyma haline getirilir. Tuzlanıp iyice yoğrularak şişlere düzgün ve fazla kalın olmayacak bir şekilde sarılır. Şişlere sarılan kebaplar odun kömürü ateşinde pişirilirken, pideler de ayni ateşte ısıtılarak hafif kızartılır. Domates ve biberler de aynı ateşte hafif közlenir. Kızaran pideler servis tabağına alınarak kare kare kesilir. Pişmiş olan kebaplar da şekilleri bozulmadan düzgün bir şekilde pidelerin üzerine alınır. Kızdırılmış tereyağı gezdirilir, sumak serpildikten sonra közlenmiş domates ve biberle süslenip, soğan salatası ile birlikte servis edilir.