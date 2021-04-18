Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği - Son Dakika

Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği

18.04.2021 10:51
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde açılan yufkaların arasında konulan muhallebi ile yapılan şerbetli bir tatlı olan Laz böreği her Ramazan ayında sofraları süslüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde açılan yufkaların arasında konulan muhallebi ile yapılan şerbetli bir tatlı olan Laz böreği her Ramazan ayında sofraları süslüyor.

Adını yöre insanından alan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan börek görünümlü tatlı olarak ta hafızalara kazınan Laz böreği, Ramazan ayında sofraları süslüyor. Kendisine has lezzeti ile dikkat çeken, yufkaların arasına konulan muhallebi ile yapılan şerbetli bir tatlı olan Laz böreği hem ismi ile şaşırtıyor hem de lezzeti ile kendine hayran bırakıyor. Özellikle Ramazan ayında hafif bir tatlı olması ile de vatandaşların ilgi gösterdiği Laz böreğinin sırrı ise doğal ürünler kullanılması.

Trabzon'da Nejla Hanım Ev Tatlıları yetkilisi Mustafa Keresteci, Ramazan ayının gelmesiyle Laz böreğine ilginin olduğunu söyledi. Keresteci, "Ramazan ayının gelmesiyle beraber huzurumuz ve bereketimiz artıyor. Vatandaşlar tabi şekerin düşmesi nedeniyle tatlıya yöneliyor. Bu tatlıların arasında laz böreğinin de yeri farklı. Her zaman özel bir talep oluyor. Ramazan haricinde tatlı yemeyen ancak Ramazan ayı geldiğinde tatlı yiyen insanlar var. Trabzon'un dışında özellikle Ankara ve İstanbul'da Laz böreğini telefon ile sipariş verenler oluyor. Yıllardır bu siparişleri isteyen vatandaşlar oluyor. İnternet üzerinden de çok yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ramazan'ın gelmesiyle inanılmaz talep var" dedi.

"Yurt dışında da biliniyor"

Laz böreğinin artık yurtdışında da bilindiğinin altını çizen Keresteci, "Trabzon'a gelenler köfte yedikten sonra ne yiyebiliriz ne götürebiliriz sorunun cevabı yıllardır laz böreğiydi. Komşu illerden gelenlerin yanı sıra yurtdışından da gelenler oluyor. Şehirdışı ve yurtdışına laz böreğini getirmek isteyenler için şerbetsiz şekilde hazırlıyoruz. Şerbetini yanında veriyoruz. Eve gittiklerinde şerbeti ısıtarak laz böreğini dökerek buradaki gibi yiyebiliyorlar. Bu çok güzel oldu. Laz böreğinin Trabzon'da çıkıp ülkelere tanıtıyor olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ustasından Laz böreği tarifi

Ustasından Korona virüs salgını nedeniyle evde kalanlar için Laz böreği tarifi ise şöyle:

"Muhallebisi için tencereye 5 su bardağı sütü alın. Üzerine toz şekeri ilave edip kaynatın. Diğer tarafta 4 yumurta sarısını karıştırma kabına alın. Üzerine un, nişasta, pirinç ununu alıp karıştırın. Üzerine bir fiske tuz, karabiber ve ayırdığınız sütü ekleyip iyice çırpın. Kaynayan süte ekleyerek çırparak pişirin ve soğumaya bırakın. Karıştırma kabına yumurtayı kırın. Daha sonra üzerine sütü ve sıvıyağı ekleyerek karıştırın. Alabildiği kadar un ile tuzunu ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Daha sonra hamuru 30 bezeye ayırın. Bezeleri çay tabağı büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 15 er tane üst üste koyun. Tepsi büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurlardan ilkini yağlanmış tepsiye alın. Üzerine soğumuş kremayı alın. İkinci hamuru da kapatıp kenarlarını alta kıvırın. Dilimledikten sonra üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. 180 derecede kızarana kadar pişirin. Diğer tarafta şerbetini hazırlayın. İlk sıcaklığı çıkınca tatlınızın üzerine şerbetini verin." - TRABZON

Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği - Son Dakika


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