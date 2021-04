Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" adlı etkinliğin son konuğu Serdar Tuncer oldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi'nin online gerçekleşen "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" adlı etkinliği Şair ve Yazar Serdar Tuncer, konuk oldu. Tuncer, "İnsan oruçluyken malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir" dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın programının son konuğu ise şair ve yazar Serdar Tuncer oldu. Tuncer, söyleşiye Necip Fazıl Kısakürek'in "O Var" isimli şiirini okuyarak başladı. Sohbetin büyük bir bölümünü bu şiir üzerinden anlatan Tuncer, "Şair burada 'Allah var dert etme' diyor. Bir şey yaptın güzel oldu. 'Ben yaptım' deme 'O yaptı' de. Sebepler vardır ama işleri yapan Allah'tır. İnsan zannediyor ki; can benim, evlat benim, araba benim, ev benim, ömür benim. Benim diyebilmem için önce sen senin olman lazım. Sen senin değilsin. İnsan kendisine ait değil başkasının. Yerde ne varsa hepsi O'nundur. İnsanın bir şeye benim demesi kadar büyük bir yanılgı yeryüzünde yoktur. Mallar, iş, araba ve benzeri her ne varsa hepsi dünyanın süsü. Hiçbir şey benim değil. Ben de benim değilim. İnsan oruçluyken malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir" dedi.

İnsanın Ramazan'da kendisiyle yüzleştiğini de ifade eden Tuncer, "Çok önemli bir vaktin içindeyiz. Kıymetini bilenlerden eylesin Rabbim. Seneye ramazan olacak ama belki biz olamayacağız. Bu anın değerini bilelim" diye konuştu.