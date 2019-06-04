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Ramazan Bayramı

1 saat önce

- Vatandaşların camiye gelmeleri Protokol ile vatandaşların bayramlaşması KÜTAHYA - Kütahya'da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi tarihi camilerinden Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

- Vatandaşların camiye gelmeleri
Protokol ile vatandaşların bayramlaşması
KÜTAHYA - Kütahya'da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi tarihi camilerinden Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Burada vaaz dinleyip dua eden ve bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam alemi ile Kütahyalıların bayramını tebrik ettiğini söyledi.
Bayramların birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirten Toraman, "Ramazan ayı sonrasında bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşıp bayramlaştık. Halkımızın huzur içerisinde, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.
Protokol üyeleri daha sonra huzur evini ziyaret etti.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:55 Kaynak: AA
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