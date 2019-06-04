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Ramazan Bayramı

51 dakika önce

Türk Kızılayı, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bayram namazının ardından lokum ve gül suyu dağıttı.

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Türk Kızılayı, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bayram namazının ardından lokum ve gül suyu dağıttı.
Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi, ilçe merkezinde 50 kişilik ekip ile belirlenen 15 camide, bayram namazı çıkışında lokum dağıttı.
Vatandaşların bayramını kutlayan Kızılay gönüllüleri, gül suyu da ikram etti.
Türk Kızılayı Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, her bayram olduğu gibi bu bayramda da Kızılayın ağızları tatlandırdığını söyledi.
Öztürk, Kızılay'a her geçen gün gönüllü arkadaşların katılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Akçakoca halkımıza bayram namazı çıkışı lokum ikramında bulunduk. 50 kişilik gönüllü ile Akçakoca halkımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz.Tüm İslam ümmetinin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:24 Kaynak: AA
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