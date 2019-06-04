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Ramazan Bayramı

1 saat önce

Mersin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Mersin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Mersin Valiliği tarafından yapılan tören, merkez Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak, bayramlarını kutladı.
Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların özel ve güzel günler olduğunu belirterek, bayram ziyaretlerinin ve buluşmalarının önemine vurgu yaptı.
Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen Su, küçüklerin de sevindirilerek bayram coşkusunun en iyi şekilde yaşanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:50 Kaynak: AA
Mersin, Ramazan Bayramı, Güncel
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