Mersin
'de, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Mersin Valiliği tarafından yapılan tören, merkez Akdeniz
ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Vali Ali İhsan Su
, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
, AK Parti
Mersin Milletvekili Hacı Özkan
, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak, bayramlarını kutladı.
Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların özel ve güzel günler olduğunu belirterek, bayram ziyaretlerinin ve buluşmalarının önemine vurgu yaptı.
Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen Su, küçüklerin de sevindirilerek bayram coşkusunun en iyi şekilde yaşanması gerektiğini sözlerine ekledi.