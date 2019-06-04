Ramazan Bayramı
1 saat önce
Mersin'in Mut ilçesindeki tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda bayramlaşma programı kapıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:38 Kaynak: AA
'in Mut
ilçesindeki tarihi Karacaoğlan
Çınaraltı Parkı'nda bayramlaşma programı kapıldı. Ramazan Bayramı
dolayısıyla düzenlenen programda İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz
, Belediye Başkanı Volkan Şeker
, kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlara bayramlaştı.
Akyüz, törendeki konuşmasında, bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sağlıklı ve sıhhatli bir bayram geçirmelerini diledi.
Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'ndaki programın ardından protokol üyelerince, Mut Devlet Hastanesi
, jandarma ve polis merkezleri ziyaret edilerek, hastalar ve yakınları ile güvenlik güçlerinin bayramları kutlandı.
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