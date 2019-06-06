Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla kent genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine katıldı. İtfaiye
teşkilatında görevi başındaki itfaiye erlerinin bayramını tebrik eden ve kolaylıklar dileyen Yüce, ardından AK Parti
İl Başkanlığının bayramlaşma programına katıldı.
Teşkilat üyeleriyle bayramlaşan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya'da AK Parti'nin başarısını daha yükseklere taşıyacaklarını belirterek, hayırlı bayramlar temennilerini iletti.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) üyeleriyle bayramlaşan Yüce, iş dünyasının Sakarya'ya kattığı değerleri çok önemsediklerini ifade ederek, birlik beraberlik vurgusunu yineledi.
Yüce, daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneği bayramlaşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığında görevi başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
Programlarına ilçe ziyaretleriyle devam eden Yüce, Geyve
, Pamukova
ve Taraklı
'da teşkilat mensupları, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramın ardından çalışma tempolarını daha da arttıracaklarını belirten Yüce, "İlçelerimizin, mahallelerimizin eksiklerini biliyoruz. Gereken adımları en kısa süre içerisinde atacağız. Bize büyük bir destek gösteren hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin, nice bayramlara ulaştırsın." dedi.