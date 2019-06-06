Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı

20 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine katıldı.

Ramazan Bayramı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine katıldı.
İtfaiye teşkilatında görevi başındaki itfaiye erlerinin bayramını tebrik eden ve kolaylıklar dileyen Yüce, ardından AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programına katıldı.
Teşkilat üyeleriyle bayramlaşan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya'da AK Parti'nin başarısını daha yükseklere taşıyacaklarını belirterek, hayırlı bayramlar temennilerini iletti.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) üyeleriyle bayramlaşan Yüce, iş dünyasının Sakarya'ya kattığı değerleri çok önemsediklerini ifade ederek, birlik beraberlik vurgusunu yineledi.
Yüce, daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneği bayramlaşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevi başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
Programlarına ilçe ziyaretleriyle devam eden Yüce, Geyve, Pamukova ve Taraklı'da teşkilat mensupları, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramın ardından çalışma tempolarını daha da arttıracaklarını belirten Yüce, "İlçelerimizin, mahallelerimizin eksiklerini biliyoruz. Gereken adımları en kısa süre içerisinde atacağız. Bize büyük bir destek gösteren hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin, nice bayramlara ulaştırsın." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:13 Kaynak: AA
İtfaiye, Ekrem Yüce, Sakarya, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:33:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]