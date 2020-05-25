RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSUNU KARAVANLARDA YAŞIYORLAR-1 - Son Dakika

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSUNU KARAVANLARDA YAŞIYORLAR-1

Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı bu yıl evlerde yaşanırken, bayramı ev dışında geçirenler de var. Maltepe'deki karavancılar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram coşkusunu birlikte yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı bu yıl evlerde yaşanırken, bayramı ev dışında geçirenler de var. Maltepe'deki karavancılar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram coşkusunu birlikte yaşıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı bu yıl evlerde yaşanıyor. Ancak bayramı ev dışında karşılayanlar da var. Karavanlarıyla birlikte Maltepe Spor ve Kültür Parkı'na gelenler bayram coşkusunu karavan parkında yaşıyor. Ramazan ayı boyunca karavan parkında kalanlar vardı. Bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birkaç gün önce parka gelenler de oldu. Yan yana park edilen karavanlarda kalanlar, sabah olunca sofrayı hazırlayarak birlikte bayram kahvaltısı yapıyor. Kahvaltı anında sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Aile büyüklerinin bayram kutlaması ise telefonda görüntülü konuşmalarla yapılıyor.

BİZ ŞANSLI OLANLARIZ

Gerek yemek yerken gerek ise sohbet ederken sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu belirten Mehmet Akif Tataroğlu, Arkadaşlık, dostluk çok güzel. Bayramın ikinci gününde kahvaltımızı geniş ailemizle buradayız. Karavancı arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Açık havadayız. Evde olan insanlar için üzülüyoruz. Biz şanslı olanlarız. Sosyal mesafeyi koruyoruz şeklinde konuştu.

BAYRAM GÜZEL GEÇİYOR

Karavanda kalan Armağan Aykın, Bayram güzel geçiyor. Karavanımız olduğu için onu değerlendirdik. Fırsat bulduk geldik. Burada çok kalabalık bir aileyiz. Bir hayalimi gerçekleştirdim ve iki buçuk sene önce evimi kapattım. Karavanda yaşıyoruz. Burada çok rahat uyuyup uyanıyoruz. Tavsiye ediyorum. İmkanlar dahilinde karavan sahibi olsunlar. Bu bayramda sevdiklerimizden ayrıyız. İnşallah önümüzdeki bayramları bir arada geçirip anne ve babalarımızın ellerini öpeceğiz ifadelerini kullandı.

Selda Erdal, Bayram çok güzel geçiyor. En azından evde olmaktan ise burada doğanın içinde, ağaçlar, kediler, köpekler var. Kedimizi de getirdik. Zaten karavan hayatını seviyoruz. Bu bayramda evde kapalı kalmaktan ise buradayız. Arkadaşlarımız da var. Mesafemizi koruyarak onlarla muhabbet ediyoruz diye konuştu.

AİLE BÜYÜKLERİNİN BAYRAMI TELEFONLA KUTLANIYOR

Sinem Nur Demirbaş ve kardeşi Emre Demirbaş da bayramı karavanda geçirenler arasında. Onlar bayramdan iki gün önce aileleriyle Maltepe'deki karavan parkına geldi. Sinem Nur ve Emre Demirtaş, aile büyüklerinin bayramını telefonla kutladı. Sinem Nur Demirtaş, Bayram çok güzel geçiyor. İyi zaman geçiriyoruz. Bisikletlerle geziyoruz. Diğer karavanlara gidiyoruz. Ben dün lokum dağıttım. Annemin ve babamın bayramını burada kutladık. Ama aile büyüklerimizin bayramını kutlayamadık. O yüzden telefonla görüntülü aradık ve bayramlarını kutladık. Koronavirüs biter bitmez bayramda onların elini öpeceğim ve bayramlarını kutlayacağım ifadelerini kullandı. Emre Demirtaş, İnşallah koronavirüs biter. Bayram güzel geçiyor. Bazen bisiklet sürüyorum bazen de karavanda yatıyorum şeklinde konuştu.

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSUNU KARAVANLARDA YAŞIYORLAR-1

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSUNU KARAVANLARDA YAŞIYORLAR-1 - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Cem Uzan torun sahibi oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 19:36:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSUNU KARAVANLARDA YAŞIYORLAR-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]