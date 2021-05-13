Ramazan Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Ramazan Bayramı kutlanıyor

13.05.2021 13:47
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, milletin manevi değerlerinin ve tarihin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu belirten Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı büyüklerimiz, komşularımız ve akrabalarımızla geçirememenin burukluğunu yaşıyoruz. Bayram hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Sokağa çıkma yasağı kurallarına riayet ederek bayramı evimizde geçirelim. Büyüklerimizle, komşularımız ve akrabalarımızla olan bayramlaşmamızı telefon veya diğer iletişim araçlarıyla yapmaya gayret gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Bitlisli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Herkese aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Başkan Tanğlay ise Ramazan Bayramı'nın Bitlis'te huzur içinde geçirilmesi için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını kaydederek, rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak milletçe bir bayrama daha kavuştuklarını aktardı.

Gazze'de Müslüman Filistin halkına karşı uygulanan vahşete de değinen Tanğlay, şunları ifade etti:

" İsrail'in bölgede uyguladığı insanlık dışı muameleleri bir an önce sona erdirmesini diliyoruz. Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında acı, umutsuzluk ve gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeş halkların yaralarına merhem olmasını yüce rabbimden temenni ediyorum. İnşallah bu mübarek günler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da, Filistin'de akan gözyaşları sona erer. Filistin, Kudüs, Gazze, Mescidi Aksa asla yalnız ve sahipsiz değildir. Türkiye her zaman kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Filistin'de dökülen kanın ve gözyaşının bir daha yaşanmaması diliyorum. Hemşehrilerimin de daha nice bayramlar görmeniz için bu bayramda evde kalmanızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle ifade ettiği maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu bayramı ailenizle sağlıkla geçirmenizi diliyorum. Geleceğe olan umudumuzun ve heyecanımızın arttığı bugünlerde değerli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Rektör Elmastaş da bu bayramı pandemi nedeniyle önceki bayramlardan daha farklı yaşayacaklarını vurgulayarak, farklı mekanlarda ve insanlar birbirinden uzak olsa da gönüllerin bir olduğu sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileğinde bulundu.

Durer de 11 ayın sultanı ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşadıklarını belirterek, "Bu bayramı buruk geçirecek olmanın da ayrıca üzüntüsünü yaşıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı'nın hürmetine dünyayı etkisi altına alan bu salgın musibetinden bir an önce tüm insanlığın kurtulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramın başta ülkemiz olmak üzere Kudüs'e, tüm İslam ve Ortadoğu coğrafyasına hayırlar getirmesini, yaşanan acıların sona ermesini, ülkemizde ve Ortadoğu'da barış ve esenliğin hakim olmasını diliyorum. Hep beraber sevgi dolu, huzurlu, kardeşçe kucaklaşacağımız nice bayramlara kavuşabilmek dileğiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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