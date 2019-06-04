Ramazan Bayramı kutlanıyor
39 dakika önce
Siirt'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Halid Bin Velid Camisi'nde kıldı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:07 Kaynak: AA
'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı
namazını Halid Bin Velid
Camisi'nde kıldı.
Ramazan Bayramı namazı nedeniyle Siirt'teki tüm camilerde yoğunluk yaşandı. Halid Bin Velid Camisinde yer bulamayan vatandaşlar avluda bayram namazı için saf tuttu.
Bazı vatandaşlar da Anadolu Selçuklular tarafından yaptırılan 890 yıllık Ulu Cami'de kıldı.
Vatandaşlar namaz sonrası camide bayramlaştı.
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