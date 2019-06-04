Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

39 dakika önce

Siirt'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Halid Bin Velid Camisi'nde kıldı.

Siirt'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Halid Bin Velid Camisi'nde kıldı.
Ramazan Bayramı namazı nedeniyle Siirt'teki tüm camilerde yoğunluk yaşandı. Halid Bin Velid Camisinde yer bulamayan vatandaşlar avluda bayram namazı için saf tuttu.

Bazı vatandaşlar da Anadolu Selçuklular tarafından yaptırılan 890 yıllık Ulu Cami'de kıldı.

Vatandaşlar namaz sonrası camide bayramlaştı.
Ramazan Bayramı kutlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:07 Kaynak: AA
Siirt, Ramazan Bayramı, Güncel
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