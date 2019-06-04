Ramazan Bayramı kutlanıyor
1 saat önce
Ağrı'da Ramazan Bayramı sebebiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:04 Kaynak: AA
'da Ramazan Bayramı
sebebiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Merkez
Camisi'nde İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kılmak için saf tuttu, dualar etti.
Namazın ardından Vali Süleyman Elban
, Belediye Başkanı Savcı Sayan
, İl Müftüsü Topçu cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı.
Murat Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayını dolu dolu ibadet ederek geçirdiklerini söyledi. Bayramın İslam alemine barış getirmesini dileyen Hançer, "Allah tüm Müslümanların orucunu ve ibadetlerini kabul etsin. Bayram çok iyi geçiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte ailelerimizi görmeye gidiyoruz." diye konuştu.
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