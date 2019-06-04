Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Ağrı'da Ramazan Bayramı sebebiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Ağrı'da Ramazan Bayramı sebebiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Merkez Camisi'nde İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kılmak için saf tuttu, dualar etti.
Namazın ardından Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Müftüsü Topçu cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı.
Murat Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayını dolu dolu ibadet ederek geçirdiklerini söyledi. Bayramın İslam alemine barış getirmesini dileyen Hançer, "Allah tüm Müslümanların orucunu ve ibadetlerini kabul etsin. Bayram çok iyi geçiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte ailelerimizi görmeye gidiyoruz." diye konuştu.
Ramazan Bayramı kutlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Ağrı, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü 10 ülke bugün bayramı kutluyor Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:23:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]