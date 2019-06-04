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Ramazan Bayramı kutlanıyor

26 dakika önce

Bartın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

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Bartın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Millet Konağı'ndaki bayramlaşma töreninde Bartın Valisi Sinan Güner, tebrikleri kabul etti.
Bayramlaşma törenine, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, daire müdür ve amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Vali Güner ve beraberindekiler, il Jandarma Komutanlığı, İl Garnizon Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İtfaiye personelini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:48 Kaynak: AA
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