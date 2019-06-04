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Ramazan Bayramı kutlanıyor

15 dakika önce

Kayseri'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

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Kayseri'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kayseri Valiliği tarafından İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Vali Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, trafiğin yoğun yaşandığı bayram döneminde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Günaydın, bayramı fırsat bilerek ortadaki küskünlüklerin sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda görev alan askerlere başarı dileklerinde bulunan Günaydın, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Programa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Program, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, huzurevi gibi ziyaretlerin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Kayseri, Ramazan Bayramı, Güncel
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