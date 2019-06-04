Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı kutlanıyor

18 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, protokol üyeleri, kamu personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı kutlanıyor, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, protokol üyeleri, kamu personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine protokol üyeleri, kamu personeli ve çok sayıda vatandaş, yakınlarıyla bayramlaşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Soytürk ve Bulut, meydana toplananlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma törenine Soytürk ve ediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:44:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]