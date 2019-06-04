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Ramazan Bayramı kutlanıyor

16 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediyede düzenlenen programında, Belediye Başkanı Turan İlbey vatandaşların bayramını kutladı.
İlbey, burada yaptığı konuşmada, "Dini ve milli bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz." dedi.
Bayramlaşma programına, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:27 Kaynak: AA
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