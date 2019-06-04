Ramazan Bayramı kutlanıyor
12 dakika önce
Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:30 Kaynak: AA
'de Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, öğretmen evinde düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramlaşmaya, AK Parti
Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun
ve Selim Gültekin
, Belediye Başkanı Emrah Özdemir
, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Muhsin Kar
, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş
, siyasi parti ve sivil toplum kuruşulu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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