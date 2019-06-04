Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

12 dakika önce

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

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Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, öğretmen evinde düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramlaşmaya, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti ve sivil toplum kuruşulu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:30 Kaynak: AA
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