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Ramazan Bayramı kutlanıyor

45 dakika önce

Denizli'de protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı.

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Denizli'de protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı.
Denizli Vali Vekili Hakkı Ünal ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldıktan sonra katılımcılar şehit yakınlarıyla bayramlaştı.
Daha sonra polis şehitliği ziyaret edildi.
Protokol üyeleri ardından Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde barınan yaşlıların bayramını tebrik etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan askerler de huzurevinde bayramlaşma törenine katıldı.
Askerler, yaşlıların ellerini öperek hayırlı bayramlar diledi.
Protokol üyeleri daha sonra geçen ağustosta şehit olan polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın Fatih Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.
Programa, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:38 Kaynak: AA
Denizli, Ramazan Bayramı, Güncel
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