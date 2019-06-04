Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı kutlanıyor

18 dakika önce

- Protokol üyelerinin vatandaşlar ile bayramlaşması Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Aydın'ın konuşması ADIYAMAN - Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman'da protokol üyeleri ve halkın katılımıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

- Protokol üyelerinin vatandaşlar ile bayramlaşması
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması
AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Aydın'ın konuşması ADIYAMAN - Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman'da protokol üyeleri ve halkın katılımıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Mimar Sinan Kültür Parkı Nikah Salonunda protokol üyeleri ve halkın katılımıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.
Ramazan Bayramı kutlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:59 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]