Ramazan Bayramı kutlanıyor
18 dakika önce
- Protokol üyelerinin vatandaşlar ile bayramlaşması Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Aydın'ın konuşması ADIYAMAN - Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman'da protokol üyeleri ve halkın katılımıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:59 Kaynak: AA
- Protokol üyelerinin vatandaşlar ile bayramlaşması Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez'in konuşması AK Parti
Disiplin Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Aydın
'ın konuşması ADIYAMAN - Ramazan Bayramı
dolayısıyla Adıyaman'da protokol üyeleri ve halkın katılımıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Mimar Sinan
Kültür Parkı Nikah Salonunda protokol üyeleri ve halkın katılımıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.
Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu
Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı
THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak
Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı