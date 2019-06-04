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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Mardin'in Ömerli ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Ömerli Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve Cumhuriyet savcısı Zeynep Mine Eryıldır ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programa ilçede yaşayan tek Süryani aile olan Danyal Akdemir ve oğlu Cemil Akdemir de katıldı, protokolün ve vatandaşların bayramını kutladı.
Kaymakam Taşçı, bayramların hoşgörüyü ve kardeşliği pekiştirdiğini söyledi.
Taşçı, programa katılanların bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:16 Kaynak: AA
Mardin, Ömerli, Güncel
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