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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

AK Parti, MHP ve CHP Zonguldak İl Başkanlıklarında Ramazan Bayramı, bayramlaşma programlarıyla kutlandı.

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AK Parti, MHP ve CHP Zonguldak İl Başkanlıklarında Ramazan Bayramı, bayramlaşma programlarıyla kutlandı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın yanı sıra İl Başkanı Zeki Tosun ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, partililerin bayramını kutladı.
AK Parti yönetimi ve milletvekilleri daha sonra MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse'yi ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Buradaki programa ise MHP'li yöneticilerin yanı sıra partililer de katıldı.
CHP Zonguldak İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına da İl Başkanı Hakkı Güney, milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Mar, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:17 Kaynak: AA
MHP, AK Parti, Zonguldak, Ramazan Bayramı, Güncel
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