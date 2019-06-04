Ramazan Bayramı kutlanıyor
1 saat önce
AK Parti, MHP ve CHP Zonguldak İl Başkanlıklarında Ramazan Bayramı, bayramlaşma programlarıyla kutlandı.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:17 Kaynak: AA
, MHP
ve CHP Zonguldak
İl Başkanlıklarında Ramazan Bayramı
, bayramlaşma programlarıyla kutlandı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu
ve Hamdi Uçar
'ın yanı sıra İl Başkanı Zeki Tosun ile Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan
ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan
, partililerin bayramını kutladı.
AK Parti yönetimi ve milletvekilleri daha sonra MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse'yi ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Buradaki programa ise MHP'li yöneticilerin yanı sıra partililer de katıldı.
CHP Zonguldak İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına da İl Başkanı Hakkı Güney
, milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Mar, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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