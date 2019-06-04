Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Elazığ'ın Keban ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Kaymakam Tepeli ve beraberindekiler görev başındaki polis, asker ve sağlık personelini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:18 Kaynak: AA
Fethiye Atlı, Elazığ, Keban, Güncel
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