Ramazan Bayramı kutlanıyor
1 saat önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:18 Kaynak: AA
'ın Keban
ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ersin Tepeli
, Belediye Başkanı Fethiye Atlı
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan
, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan
Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Kaymakam Tepeli ve beraberindekiler görev başındaki polis, asker ve sağlık personelini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı
Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk plajı Bodrum'da açıldı
İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53
MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur