Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı kutlanıyor, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyede düzenlenen programda, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, vatandaşların bayramını kutladı.

Bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bu bayramı bizlere hayırlı eylesin. Kardeşliğimiz artsın, sofralarımız bereketlensin. Vatanımız ve milletimiz için canlarını veren şehitlerimizi Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifalar versin. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:02:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]