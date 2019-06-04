Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ordu
Valiliğince hazırlanan "Ramazan Bayramı
Kutlama ve Ziyaret Programı" gerçekleştirildi.
Vali Seddar Yavuz, beraberinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
ve protokol mensuplarıyla kurum ziyaretlerinde bulundu.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ahmet Cemal
Mağden Huzurevini ziyaret eden Yavuz, diğer protokol üyeleriyle huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutlayarak karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.
Vali Yavuz, "Tecrübesiyle, emeğiyle, ailesiyle ülkemize hizmet etmiş siz değerli büyüklerimizle bir arada olmak, bayram sevincini paylaşmak, bizim için ayrı bir mutluluk. Hepinizin bayramını tebrik ediyor, nice sağlıklı, huzurlu bayramlar temenni ediyorum." dedi.
"Her fırsatta sizlerle bir arada olmaya özen gösteriyoruz" diyen Yavuz, "Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Sizlerin emeği ve tecrübeleri bizim için yol göstericidir. Bu anlamda da devletimizin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere vermiş olduğu değeri de gösteren bir yaklaşımla hep bir aradayız. Güzel, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.
Güler ise bayramın güzelliğini hep birlikte yaşamayı arzu ettiklerini dile getirerek, "Sizler bizim can dostlarımızsınız. Bu bayram birlikte olup, sevinci paylaşıp, mutluluğumuzu artırmak istedik. Onun için sayın Valimizle, Altınordu
Belediye Başkanımız ve diğer bürokratlarla buradayız. Bayramınız kutlu olsun, bütün mutluluklar sizin olsun. Hep birlikte daha güzel günlere." ifadesini kullandı.
Yavuz ve beraberindeki protokol mensupları, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına giderek askeri personel, Polisevinde ise Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla tokalaşarak, bayramlarını kutladı.