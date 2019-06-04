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Ramazan Bayramı kutlanıyor

58 dakika önce

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı kutlama programı yapıldı.

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Kırklareli'nde Ramazan Bayramı kutlama programı yapıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde polis, jandarma ve bekçilerle bayramlaştı.
Bayramların özel günler olduğunu belirten Bilgin, kolluk güçlerinin ülkenin asayişi, birliği ve dirliği için gerektiğinde canını vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Jandarma ve emniyet teşkilatının et ve tırnak gibi olduğunu vurgulayan Bilgin, bayram dolayısıyla kolluk güçleriyle birada bulunmaktan gurur ve mutuluk duyduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Kırklareli, Ramazan Bayramı, Güncel
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