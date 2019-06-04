Ramazan Bayramı kutlanıyor
58 dakika önce
Kırklareli'nde Ramazan Bayramı kutlama programı yapıldı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:59 Kaynak: AA
'nde Ramazan Bayramı
kutlama programı yapıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü
Sosyal Tesisleri'nde polis, jandarma ve bekçilerle bayramlaştı.
Bayramların özel günler olduğunu belirten Bilgin, kolluk güçlerinin ülkenin asayişi, birliği ve dirliği için gerektiğinde canını vermeye hazır olduğunu ifade etti. Jandarma
ve emniyet teşkilatının et ve tırnak gibi olduğunu vurgulayan Bilgin, bayram dolayısıyla kolluk güçleriyle birada bulunmaktan gurur ve mutuluk duyduğunu aktardı.
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