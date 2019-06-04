Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı kutlanıyor

45 dakika önce

Çanakkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Ramazan Bayramı kutlanıyor, System.String[]
Çanakkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Vali Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde Polis Deniz Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda, il protokolü, mülki ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Törene, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, siyasi partilerin il başkanları ve muhtarlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı 6 aylık hamile kadın, amcası tarafından sokak ortasında darp edildi İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]