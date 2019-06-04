Ramazan Bayramı kutlanıyor

Çanakkale
'de Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Vali Orhan Tavlı
'nın ev sahipliğinde Polis
Deniz Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.
Programda, il protokolü, mülki ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşu (STK
) temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Törene, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, siyasi partilerin il başkanları ve muhtarlar katıldı.