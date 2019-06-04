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Ramazan Bayramı kutlanıyor

44 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Otyakmaz, mesajında, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerlerin yaşanılıp paylaşıldığı bir bayramın daha idrak edilmesinin sevinci içerisinde olunduğunu belirtti.
Bayramların, milleti birbirine en kuvvetli duygularla bağlayan, bereketiyle herkesi kuşatan en anlamlı ve özel günler olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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